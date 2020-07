Calciomercato Juventus, bufera Milik | “Gioca male di proposito”

Continua il periodo negativo di Milik, l’attaccante polacco in orbita Juventus, da Napoli monta la polemica: “Si sente già juventino”.

Anche contro l’Inter è arrivata un’altra prestazione incolore di Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco sembra sempre più distante da Napoli. L’ex Ajax ha un contratto in scadenza nel 2021 e non sembra intenzionato a proseguire la propria carriera con gli azzurri. Su Milik rimane vivo il pressing della Juventus, che potrebbe sostituire Higuain con l’attaccante polacco. Nel frattempo, si è scatenata la polemica intorno a Milik, accusato di essere ormai disinteressato nei confronti del Napoli.

Calciomercato Juventus, polemica su Milik | “Ormai si sente bianconero”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il giornalista ‘Rai’ Ciro Venerato ha parlato del possibile affare Milik per la Juventus. “Addio al Napoli? Me lo auguro per il bene dei partenopei. Non ce la faccio a vederlo giocare così, il polacco ha tirato i remi in barca e anche contro l’Inter ha fatto la comparsa. Non vorrei che stia giocando male per abbassare il prezzo. Milik ha già scelto la Juventus e si sente juventino ormai. È consapevole che il club sta facendo un braccio di ferro con i bianconeri e vuole 40 milioni ed, eventualmente, inserire Bernardeschi“.

L’esterno carrarino non è l’unico giocatore di proprietà della Juventus a piacere alla società campana. “Nell’affare che porterà Milik a Torino, il Napoli è pronto a prendere in considerazione anche l’inserimento di Romero come contropartita tecnica. La Juventus non ha alcuna intenzione di sborsare tutti i 40 milioni richiesti dagli azzurri”. Il futuro dell’attaccante polacco sembra tingersi sempre di più di bianconero.

