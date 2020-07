Calciomercato Juventus, occasione da Manchester | Lo porta Raiola!

La Juventus potrebbe avere individuato un’occasione in Premier League: una delle stelle del Manchester United potrebbe partire a prezzo di saldo.

Conquistato il campionato, i bianconeri si stanno preparando per il rush finale della Champions League, con l’obiettivo di andare a Lisbona. La Juventus ha come target minimo quello di entrare nella Final 8 della massima competizione europea. Intanto, però, Paratici sta lavorando già a pieno ritmo sul mercato in entrata. Il CFO bianconero sta cercando i rinforzi giusti, con un occhio di riguardo per le possibili occasioni: come quella che potrebbe essere sorta a Manchester.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE: giocatore positivo nel Siviglia

Calciomercato Juventus, occasione Lingard | Può lasciare lo United!

Secondo quanto rivelato da ‘The Sun’, Lingard starebbe riflettendo sul proprio futuro e potrebbe lasciare il Manchester United. Il centrocampista inglese andrà in scadenza nel 2021 con i ‘Red Devils’ e potrebbe partire a prezzo di saldo. Come rivelato dalla redazione di ‘CalciomercatoWeb.it’ nei giorni scorsi, Raiola avrebbe già proposto il 27enne alla Juventus. Il club piemontese sarebbe interessato, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo a cui potrebbe essere chiusa l’operazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Higuain | Intreccio con Immobile

Nel mercato post ‘COVID-19’ la disponibilità economica dei club è notevolmente diminuita e le operazioni con i giocatori in scadenza sono ancora più ricercate. Paratici potrebbe accettare le richieste di Raiola e portare Lingard a Torino. Il centrocampista inglese è dotato di una spiccata vena realizzativa, che manca totalmente nella mediana della Juventus, e potrebbe rappresentare un grande rinforzo per Sarri. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane.

La Juventus potrebbe aver trovato in Jesse Lingard un’occasione per il prossimo mercato: Raiola potrebbe portarlo a Torino a prezzo di saldo.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Si è promesso a Conte!

Serie A, scontro con un compagno | Può saltare il ritorno di Champions

Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Ecco il prezzo