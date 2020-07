La Juventus lavora sul calciomercato e cerca di piazzare anche i colpi in uscita. Addio al bomber: può salutare anche con la rescissione!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che dopo una serie di passi falsi è riuscita a mettere fine alla parola scudetto imponendosi per 2-0 contro la Sampdoria e raggiungendo la matematica certezza del primo posto. Tutto ciò dopo aver fallito in Coppa Italia e Supercoppa Italiana conto Napoli e Lazio.

La compagine bianconera è ora concentrata sull’ultima competizione rimasta, ovvero la Champions League. Sarà la giusta occasione per cancellare in maniera definitiva i troppi ko, ma si ripartirà dal ritorno degli ottavi di finale contro il Lione dopo la sconfitta rimediata all’andata per 1-0.

Calciomercato Juventus, non solo Khedira: anche Higuain può rescindere

Mentre la squadra continua a lavorare sul campo per farsi trovare preparata venerdì 7 agosto, la dirigenza bianconera è impegnata sul calciomercato dove potrebbero presti esserci novità importanti sia in entrata che in uscita. In particolare potrebbero arrivare delle novità importanti che potrebbero portare a una rescissione di lusso oltre a quella di Khedira.

I bianconeri sono in trattativa da tempo con Milik che prenderebbe il posto di Gonzalo Higuain. Per il Pipita il futuro tornerebbe a essere incerto e secondo quanto riportato da Tuttosport non è da escludere la possibilità della rescissione del contratto, anticipando di un anno la fine dei rapporti.

C’è comunque il River Plate che osserva ma non ha al momento i soldi necessari per acquistare il bomber argentino. Possibile un inserimento di alcune contropartite come avvenuto per lo scambio Tevez–Bentancur con il Boca Juniors.

