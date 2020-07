Calciomercato Juventus, offerta per De Sciglio | Arriva la smentita!

Negli ultimi giorni in casa Juventus si era parlato di un’offerta di 10 milioni del Barcellona per Mattia De Sciglio: ecco la smentita.

Arrivato a Torino per richiesta diretta di Massimiliano Allegri, Mattia De Sciglio ha vissuto i migliori momenti della propria avventura in bianconero proprio sotto la gestione del tecnico toscano. Nel primo anno senza Allegri, infatti, il terzino italiano non è quasi mai stato a disposizione di Maurizio Sarri. La Juventus potrebbe essere intenzionata a cedere l’ex Milan e, negli ultimi giorni, si è parlato di un’offerta di 10 milioni di euro da parte del Barcellona. Oggi, dalla Spagna, è arrivata la smentita.

Calciomercato Juventus, niente Barcellona | Smentita l’offerta per De Sciglio!

Secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, non ci sarebbe mai stata l’offerta da 10 milioni per De Sciglio presentata dal Barcellona alla Juventus. La smentita sarebbe arrivata direttamente dall’entourage del terzino bianconero, oltre che da esponenti del club catalano. I blaugrana, infatti, prima di acquistare un nuovo esterno devono risolvere le situazioni di Nelson Semedo e Junior Firpo. Non è da escludere un’operazione sulla falsa riga di quella realizzata con la Juventus che ha coinvolto Pjanic ed Arthur.

Proprio dai contatti fra i bianconeri ed i blaugrana che hanno portato allo scambio di centrocampisti, sarebbe emerso un interessamento per De Sciglio da parte dei catalani. Tanto che Paratici ha cercato anche di inserire il terzino nell’operazione, in modo da diminuire l’esborso economico per Arthur, ma alla fine non è stata trovata un’intesa. Al momento, quindi, non c’è ancora stata nessuna offerta del Barcellona per l’ex giocatore del Milan: in futuro, nulla è da escludere.

Il Barcellona ha smentito di aver presentato un’offerta da 10 milioni di euro alla Juventus per De Sciglio: il terzino non si muove da Torino per il momento.

RM

