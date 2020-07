Calciomercato Inter, nome shock per l’attacco | Le ultime

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e cerca un attaccante da utilizzare come vice Lukaku. Spunta il nome shock

Hulk apre scenari clamorosi riguardo il suo futuro: l’attaccante brasiliano, nel corso di un’intervista a Lance, ha detto di avere offerte anche dall’Italia. Ecco le sue parole: “Sto ascoltando le offerte in arrivo dal Brasile ma anche dal resto d’Europa: ho proposte da Turchia, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Germania e una dalla Cina. Ogni giorno ne arriva una nuova e grazie a Dio ho un nome ancora forte nel calciomercato. Sono in forma dal punto di vista fisico e questo mi aiuta molto”.

Scelta per soldi: “L’aspetto economico non ha priorità rispetto a quello sportivo. Io sto parlando con Dio per prendere la decisione migliore, voglio essere felice e continuare la mia carriera. Ho scritto la storia in ogni squadra in cui ho giocato ho scritto la storia e voglio continuare così”.

Calciomercato Inter, Hulk possibile obiettivo come vice Lukaku

L’attaccante brasiliano può ancora dire la sua nei campionati più importanti d’Europa e dunque non è escluso un approdo in Serie A. Sulle sue tracce potrebbe esserci l’Inter, club alla quale potrebbe essere proposto, visto che la società nerazzurra è a caccia di un vice Lukaku. Il suo fisico imponente e il gran tiro dalla distanza lo avvicinano all’attaccante belga e potrebbe essere il sostituto ideale.

Nell’annata 2019, Hulk ha realizzato 10 gol in 25 partite con la maglia dello Shanghai SIPG, club che milita nel massimo campionato cinese.