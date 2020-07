Calciomercato Inter, addio Lautaro | Assalto Barcellona a una condizione

L’Inter vuole continuare il suo percorso di crescita ma deve considerare anche le possibili uscite. Nuovo assalto Barcellona per Lautaro

Continua il percorso di crescita dell’Inter, che ha fatto grossi passi in avanti rispetto alla scorsa annata e ora non vuole fermarsi, provando sia a mantenere il secondo posto in classifica nello scontro con l’Atalanta di sabato prossimo e sia a fare bene in Europa League settimana prossima, quando si ripartirà dagli ottavi con la sfida contro il Getafe.

La società nerazzurra ha sempre avuto difficoltà negli ultimi anni a trovare anche il quarto posto in Serie A, che nelle due occasioni precedenti è arrivato soltanto agli ultimi minuti dell’ultima giornata mentre in questa annata è stato raggiunto con largo anticipo.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: è ancora la priorità del Barcellona

La società nerazzurra vuole partire da una base importante anche nella prossima estate e aggiungere dei rinforzi mirati e di qualità per crescere notevolmente e fare un ulteriore salto di qualità. Proprio per questo è arrivato già Hakimi per 45 milioni di euro che sistemerà la fascia destra.

In avanti però potrebbe esserci un sacrificato di lusso, visto che dopo tanti mesi si continua a parlare del futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è ancora la priorità del Barcellona ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe arrivare l’assalto solo se la società nerazzurra dovesse accettare possibili proposte di scambio per abbassare il prezzo del trasferimento.

La famosa clausola da 111 milioni di euro è ormai scaduta proprio perché i Blaugrana non sarebbero intenzionati a sborsare grosse cifre.