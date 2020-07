Juventus, Cristiano Ronaldo a rischio per Cagliari | Le ultime

Sono da verificare le condizioni di Cristiano Ronaldo dopo la sfida con la Samp: la Juventus potrebbe non portarlo in Sardegna per la sfida con il Cagliari.

I bianconeri non hanno ormai più nulla da chiedere al campionato, l’unico stimolo potrebbe essere rappresentato dalla corsa al titolo di capocannoniere di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato 31 reti in Serie A e dista tre lunghezze da Ciro Immobile: a due partite dal termine non sarà un’impresa facile raggiungerlo. Soprattutto perché ‘CR7’ è uscito malconcio dalla sfida con la Sampdoria e la sua presenza a Cagliari non è ancora assicurata.

Juventus, Ronaldo non è al meglio | Potrebbe saltare il Cagliari

Cristiano Ronaldo potrebbe dover dire addio alla possibilità di vincere il titolo di capocannoniere, la sua presenza contro il Cagliari non è assicurata. Il numero ‘7’ della Juventus ha subito diversi colpi contro la Sampdoria, nel match che ha decretato lo scudetto. Nelle prossime ore sarà valutato il suo stato di salute, ma Sarri potrebbe decidere di concedere un turno di riposo al portoghese. Nonostante ci sia ancora la possibilità che Ronaldo vinca il titolo di capocannoniere, la priorità della Juventus va alla sfida di Champions League con il Lione.

Anche lo stesso Ronaldo è in forte dubbio riguardo alla possibilità di essere a disposizione del tecnico bianconero per la trasferta in Sardegna. Il lusitano prenderà una decisione al riguardo nelle prossime ore, anche per lui nel mirino c’è la Champions League. L’assenza di ‘CR7’ sarebbe una buona notizia per Immobile che, praticamente, avrebbe l’ufficialità del titolo di capocannoniere della Serie A e, forse, anche della Scarpa d’Oro.

