Sampdoria-Milan, Pioli in conferenza | L’annuncio del tecnico

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Sampdoria-Milan: tra i temi trattati, il calciomercato in primo piano

Una sfida delicata contro la Sampdoria per cercare di tenere il passo della Roma quinta in classifica. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, ecco cos’ha detto sui blucerchiati: “Dobbiamo affrontare al massimo le ultime due gare, i particolari faranno la differenza. La Sampdoria sta bene, gioca serena e Ranieri ha fatto un ottimo lavoro. Hanno messo in difficoltà la Juventus”.

Sampdoria-Milan, Pioli allo scoperto

Sulla corsa al quinto posto che eviterebbe i preliminari di Europa League al ‘Diavolo’: “Puntiamo a fare più punti possibili, ci dobbiamo credere. Non dipende però solo da noi. Tra quinto e sesto posto non cambierebbe la data del raduno, cambierebbe il nostro mese di settembre se la Serie A cominciasse davvero il 12”.

Sugli infortunati: “Castillejo, Paqueta e Duarte sono ora disponibili, stanno tutti bene“. Parole al miele per il trascinatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic: “Ci ha dato una spinta decisiva, nuove soluzioni tattiche e ci ha migliorato tecnicamente. Giocatore di assoluto spessore e grande personalità”.

L’allenatore milanista ha poi chiuso parlando di mercato, con diversi big che potrebbero rinnovare nelle prossime settimane. Da Calhanoglu a Donnarumma e lo stesso Ibrahimovic, Pioli ha detto: “Ci incontreremo settimana prossima con la società per discutere delle strategie per il prossimo anno”.

