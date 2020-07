In Spagna rilanciano l’indiscrezione: nel Real Madrid un giocatore sarebbe risultato positivo al Covid-19 dopo il test effettuato ieri

Clamoroso al Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Onda Cero’, un giocatore dei Blancos sarebbe risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati ieri. Attualmente il calciatore del Real è in isolamento all’interno della propria abitazione. Secondo ‘El Chiringuito TV’, ad aver contratto il coronavirus sarebbe Mariano Diaz, l’attaccante dominicano ormai fuori dal progetto tecnico di Zidane. Difficilmente il classe ’93 ex Lione, accostato anche a club italiani, sarà presente contro il Manchester City in Champions League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Nuovo blitz di Marotta!

Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus | Il comunicato

Mentre il Real Madrid prepara la gara di ritorno con il Manchester City, valida per gli ottavi di finale di Champions Leauge, scoppia un caso di ‘Coronavirus’. Come rivelato da ‘Chiringuito TV’, Mariano Diaz sarebbe risultato positivo al ‘Covid-19’ nei test effettuati nella giornata di ieri. L’attaccante dominicano è stato subito messo in quarantena presso il proprio domicilio, in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto con i compagni di squadra. Per Zidane non si tratta di una perdita significativa in vista della Champions, in quanto aveva già escluso Mariano dai propri progetti. Intanto, il Real è tornato ad allenarsi dopo la settimana di riposo concessa alla squadra successivamente alla vittoria della Liga.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede uno sforzo | Colpo da 100 milioni

Il Real Madrid ha dato l’ufficialità tramite un comunicato: “Dopo i test COVID-19 effettuati individualmente sulla nostra Prima Squadra nella giornata di ieri dal Real Madrid Medical Services, il nostro giocatore Mariano ha dato esito positivo. Il calciatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa sua”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sogno Messi | L’indizio arriva direttamente da Suning!

Juventus, stoccata ad Arthur: “Egoista e poco professionale”

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede uno sforzo | Colpo da 100 milioni