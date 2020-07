Calciomercato Inter, assalto al mediano | Cash e scambio

Inter-Napoli, possibile scambio di mercato? Conte pronto a tornare all’assalto per il mediano: ipotesi cash e contropartita tecnica per lui

Dopo aver visto la Juventus alzare il nono scudetto di fila, Antonio Conte sembra avere le idee chiare per migliorare la propria squadra, in vista del prossimo campionato. L’Inter infatti sarebbe alla ricerca di un mediano di qualità e quantità, capace di ricoprire la zona centrale del campo con esperienza e tenacia. Tanti i nomi che i nerazzurri starebbero visionando, ma uno di questi potrebbe tornare nuovamente in auge: quello di Allan.

Inter-Napoli, Biraghi per Allan: spunta l’ipotesi di scambio

Vecchio pallino di Antonio Conte, Allan potrebbe tornare in auge per il calciomercato dell’Inter. Per caratteristiche, il brasiliano si inserirebbe alla perfezione nei meccanismi di gioco nerazzurri, garantendo al tecnico leccese un calciatore capace di supportare difensivamente anche la presenza di Eriksen sulla trequarti. E poi, Allan è ormai un separato in casa nel Napoli e il suo cartellino si è deprezzato molto, rispetto alla stagione scorsa. Ecco, dunque, che spunterebbe fuori l’ipotesi di scambio: Biraghi al Napoli (una volta riscattato dalla Fiorentina) più una cifra intorno ai 28-30 milioni per il cartellino del brasiliano. Dopotutto, l’ex terzino viola è a sua volta un vecchio pallino di Giuntoli, che già aveva flirtato con l’entourage del calciatore in passato e che resta alla ricerca di un terzino sinistro da aggiungere in rosa.

In quello che si preannuncia un calciomercato totalmente rimodulato per tempi e costumi, lecito attendersi colpi di scena e occasioni last minute. Inter e Napoli restano alla finestra.

