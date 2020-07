Calciomercato Milan, sprint per il centrocampista | Real ko

Milan, obiettivo Marc Roca dell’Espanyol: il centrocampista offerto al Real Madrid, ma i rossoneri vogliono chiudere presto

Con l’Espanyol retrocesso, Marc Roca è uno dei pezzi pregiati della scuderia catalana. Il centrocampista è stata una delle poche note positive della stagione del club di Barcellona. Il Milan gli ha messo gli occhi addosso: il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma può liberarsi a cifre inferiori.

Calciomercato Milan, ostacolo Real per Roca

Sul classe 1996 ha messo gli occhi anche il Real Madrid. Stando a quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, il giocatore sarebbe stato offerto alla società ‘blanca’, che già la scorsa estate ha provato ad acquistarlo dall’Espanyol. Ora la cifra si è decisamente abbassata e l’idea dei catalani sarebbe quella di ricavare almeno 18/20 milioni di euro dalla cessione con un’aggiunta di 5 milioni di bonus.

Il Milan però, che si è attivato da tempo per il giocatore, sarebbe in vantaggio nella corsa al giovane centrocampista, individuato come l’uomo giusto per rafforzare la linea mediana. Il club rossonero ha infatti incontrato gli agenti del giocatore a Milano e punta a chiudere l’affare il prima possibile. Il Real sta infatti studiando una contromossa, ma non sarebbe così convinto di affondare il colpo. D’altro canto la dirigenza meneghina punta ad accelerare e vuole portare Roca in rossonero quanto prima.

Sembra essere dunque lo spagnolo il grande obiettivo per il centrocampo: novità a riguardo potrebbero emergere già nei prossimi giorni.

