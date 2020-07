Calciomercato Juventus, si scalda la pista Lacazette | Ecco perché!

La Juventus pensa al colpo in attacco in caso di addio di Gonzalo Higuain. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Arsenal Lacazette!

Saranno settimane davvero infuocate in vista della prossima stagione tra impegni in Champions e le numerose trattative di calciomercato. La Juventus intende così puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, soprattutto con colpi che riguardano il reparto offensivo. In caso di addio di Gonzalo Higuain, il club bianconero starebbe così cercando innesti di assoluto valore per rinforzare l’attacco dell’allenatore toscano.

Calciomercato Juventus, possibile via libera per Lacazette

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sull’altro obiettivo di mercato bianconero, Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton. La sua valutazione si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro, ma così potrebbe esserci il via libera per l’attaccante francese dei “Gunners”, Alexandre Lacazette.

L’ex centravanti del Lione ha messo a segno complessivamente in questa stagione 12 gol conditi da ben sette assist vincenti con il club inglese. Acquistato dall’Arsenal nel 2017 per ben 60 milioni di euro, l’attuale valutazione del giocatore francese si aggira intorno proprio a queste cifre.

La Juventus continua a guardare in Premier League per rinforzare così il reparto offensivo con un attaccante di qualità e di assoluta esperienza come Lacazette.

