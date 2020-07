Calciomercato Inter, obiettivo Vidal | Arriva il via libera!

Doppia cessione davvero eccellente in casa Barcellona con le big d’Italia, pronte a preparare l’assalto decisivo: colpo possibile per Inter!

Una stagione completamente da dimenticare per il Barcellona con l’arrivo di Quique Setien a metà anno. Il club blaugrana, primo in classifica per tanti mesi, si è fatto rimontare dal Real Madrid, campione di Spagna con un ruolino di marcia incredibile. Ora la formazione catalana sarà impegnata nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, ma il presidente Bartomeu starebbe già pensando ad acquisti e cessioni per il futuro.

Calciomercato, Vidal e Rakitic diranno addio

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” nei prossimi giorni potrebbero già arrivare gli annunci per due addii davvero eccellenti. Da una parte ci sarebbe il centrocampista croato, Ivan Rakitic, già da tempo nella lista dei partenti della società catalana; dall’altro il cileno Arturo Vidal, sempre voglioso di fare il suo ritorno in Serie A dopo gli anni gloriosi alla Juventus.

I due calciatori sarebbero finiti così nel mirino delle big d’Italia, tra cui lo stesso club bianconero e l’Inter, che dovrebbero così rinforzare la zona centrale di campo con innesti di assoluto valore. Per Rakitic, inoltre, è sempre viva la pista che lo vede accostato al Siviglia, club andaluso che l’ha lanciato nel calcio che conta.

Le cessioni dei due big del Barcellona potrebbero già arrivare a breve per allestire successivamente una rosa maggiormente competitiva rispetto all’ultima stagione.

