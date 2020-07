Calciomercato Inter, sogno Messi | L’indizio arriva direttamente da Suning!

L’Inter continua a cullare il sogno Messi. Ora è arrivato anche un indizio social direttamente dalla tv Suning: tutti i dettagli!

Lionel Messi all’Inter? Per Antonio Conte si tratta di fantacalcio come ha svelato lo stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa dopo l’ultima sfida di campionato: “Non penso ci sia un pazzo al mondo che non voglia Messi. Si tratta di fantacalcio e si sceglie sempre l’Inter per questo”. Il campione argentino dovrebbe terminare la sua carriera proprio al Barcellona, ma pochi minuti fa è arrivato un indizio social.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, resta in Bundesliga | Nerazzurri snobbati!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE l’addio | Marotta pronto all’assalto!

Calciomercato Inter, colpo Messi: l’indizio social

Direttamente dalla tv di Suning è arrivato un indizio davvero provocatorio con un’esultanza dello stesso Messi raffigurante sul Duomo di Milano, come presentazione della sfida di questa sera contro il Napoli. I tifosi nerazzurri tornano così a sognare dopo la foto con Conte insieme a Tonali: il campione argentino potrebbe essere la ciliegina sulla torta della formazione nerazzurra.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Sanchez | Accordo raggiunto!

Un colpo davvero entusiasmante, ma al momento sarebbe davvero difficile convincere il Barcellona a lasciar partire l’attaccante sudamericano. Sull’argomento è intervenuto nei giorni scorsi lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta che ha rivelato: “Non è un nostro obiettivo”.

Messi all’Inter, è soltanto fantacalcio? Ai posteri l’ardua sentenza…

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio e riscatto | Maxi affare!