Calciomercato Inter e Juventus, duello per Milinkovic | Occhio alla Premier

Calciomercato Inter e Juventus, dalla Spagna assicurano: che duello per Milinkovic-Savic, ma occhio alla concorrenza della Premier League

Un profilo come il suo è sempre al centro delle attenzioni dei maggiori club europei. Ragion per cui Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio nel corso della prossima sessione di calciomercato. La bomba è firmata dal portale iberico ‘Fichajes.com’, che assicura: le pretendenti al talento serbo aumentano con il passare delle settimane. Inter e Juventus sarebbero pronte a duellare per tenerlo in Italia, ma occhio alla concorrenza della Premier League. Se il Paris Saint-Germain sembra essersi leggermente defilato, Manchester United, Chelsea e Tottenham, invece, promettono battaglia a suon di sterline. La Lazio, intanto, si gode il proprio fuoriclasse, in attesa di ricevere i primi contatti ufficiali.

