PSG-Atalanta, che tegola per Tuchel | Fuori tre settimane!

PSG-Atalanta, che tegola per Tuchel: il tecnico tedesco dovrà fare a meno di uno dei suoi big per le prossime tre settimane

Brutte notizie per Tuchel, buone (si fa per dire) per Gasperini: stando a quanto riportato dal bollettino medico apparso sul sito ufficiale del Paris Saint-Germain, i francesi dovranno fare a meno di Kylian Mbappe nei quarti di finale di Champions League: “Come annunciato dopo la finale della Coupe de France contro il Saint-Étienne, Kylian Mbappé ha sostenuto gli esami lunedì per conoscere l’entità della sua lesione alla caviglia destra. Il lavoro di screening eseguito oggi conferma una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. A seguito di questo trauma, il tempo di recupero è stimato in circa 3 settimane”.

