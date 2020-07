Juventus, infortunio Dybala | Ufficiale: tegola Champions per Sarri

Juventus in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala: Maurizio Sarri preoccupato per l’infortunio dell’argentino, oltre che di Danilo

La partita vinta contro la Sampdoria ha regalato il nono scudetto consecutivo alla Juventus, ma ha lasciato anche in eredità qualche preoccupazione a Maurizio Sarri. In primis l’infortunio di Paulo Dybala, che ha lasciato il campo in anticipo insieme al brasiliano Danilo. L’argentino ha svolto gli esami strumentali che, come riporta il club bianconero sul sito ufficiale “hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. Una brutta tegola per la Juventus e per Sarri, soprattutto in vista della Champions contro il Lione, che a questo punto è a fortissimo rischio per Paulo Dybala.