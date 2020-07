Inter-Napoli, Conte ‘punge’ Lukaku | Le dichiarazioni

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli: ecco le parole del tecnico leccese

Una sfida che ai fini della classifica, con la Juventus ormai scudettata per il nono anno consecutivo, ha poco ‘valore’. L’Inter, alla vigilia del match contro il Napoli, registra le dichiarazioni del suo tecnico Antonio Conte. Sul Napoli: “Il nostro miglior match contro gli azzurri è stato in Coppa Italia, meritavamo di più. Con il Napoli abbiamo disputato delle buone gare”.

Verso Inter-Napoli, Conte: “Lukaku deve fare meglio”

L’allenatore dell’Inter ha poi aggiunto sulla ripresa della Serie A dopo il lockdown: “Un’esperienza nuova, dalla quale imparare qualcosa prendendo i lati positivi. Giocare ogni tre giorni non è facile ma offre spunti per il futuro”. L’ex Ct ha poi voluto lanciare una stoccata al suo bomber, Romelu Lukaku, in grande spolvero nelle ultime uscite.

“Lukaku può crescere ulteriormente, in determinate situazioni deve fare meglio. Si tratta di un attaccante atipico“, ha dichiarato il tecnico pugliese che ha poi aggiunto “Sta a lui, come tutti, la voglia di migliorarsi. Unisce stazza fisica alla velocità”. Un pensiero, in conclusione, per Barella e Sensi.

Sul primo: “Torna, ma ogni volta che torna uno ne perdo un altro”. Su Sensi: “Tornerà ad allenarsi con noi a fine campionato, è presto per fare previsioni”.

