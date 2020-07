Calciomercato Napoli, colpo Osimhen | Presidente Lille ‘spaventa’!

Il Napoli sarebbe ormai ad un passo dal colpo dell’attaccante del Lille, Victor Osimhen: il presidente Perez mette in apprensione i partenopei

Novità davvero interessanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, protagonista assoluto con la maglia del Lille. Il Napoli sarebbe vicinissimo al colpo per l’attacco visto che Arek Milik dirà addio alla compagine partenopea, ma nelle ultime ore sono arrivate nuove dichiarazioni del presidente del club francese Perez.

Calciomercato Napoli, altre offerte per Osimhen

Come ha svelato ai microfoni de “L’Equipe” per l’attaccante nigeriano ci sarebbero anche altri forti interessamenti dalle big d’Europa: “Lui ha fatto la sua scelta che si chiama Napoli. La trattativa è in fase avanzata, ma mancano soltanto i dettagli: l’annuncio arriverà al momento opportuno. Lui ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo dell’operazione e perciò abbiamo dovuto ricominciare da zero”. Poi ha aggiunto: “Continuano ad arrivare offerte importanti visto che la cessione non è ufficiale”.

Il numero uno del club francese ha messo in forte apprensione il Napoli con il presidente De Laurentiis che cercherà di chiudere in tempi brevi il suo trasferimento per rinforzare il reparto offensivo di Rino Gattuso. Nonostante l’accordo sia praticamente concluso, secondo ‘Tuttosport’ Osimhen avrebbe ricevuto negli ultimi giorni una grande offerta dal West Ham e starebbe prendendo altro tempo. Il club inglese avrebbe proposto un ingaggio più alto all’attaccante nigeriano rispetto a quello offerto dal Napoli, mentre al Lille andrebbero i soliti 50 milioni di euro. La sensazione, al momento, è che il club partenopeo sia comunque in vantaggio.

Il Napoli è sempre stato molto vicino all’acquisto del giocatore nigeriano, pronto a sbarcare in Serie A.

