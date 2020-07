Calciomercato Milan, affare fatto | C’è l’accordo!

In casa Milan arrivano novità importanti per il calciomercato estivo: accordo ed affare in chiusura per il difensore

In attesa di tornare nuovamente in campo per la penultima gara di campionato contro la Sampdoria, il tema principale per il Milan di Pioli è il calciomercato. La sessione estiva rappresenterà l’ennesima rivoluzione per i colori rossoneri: in tal senso, il difensore ha trovato l’accordo ed è pronto a firmare.

Calciomercato Milan, sfuma il colpo: c’è il rinnovo

Un affare inseguito per diverse settimane e che è destinato a rimanere, al momento, solo un ‘sogno’. Il futuro di Dayot Upamecano, forte difensore francese in forza al Red Bull Lipsia, sarà ancora in Bundesliga. Il classe ’98, accostato con forza alla difesa rossonera, è vicinissimo a firmare il rinnovo di contratto con il Lipsia.

Secondo quanto riportato da ‘Sportbuzzer.de‘, infatti, il difensore 21enne proseguirà la sua carriera in Germania almeno per la prossima stagione. Una beffa, dunque, per la società di via Aldo Rossi che per rinforzare la difesa di Pioli, dovrà porre le attenzioni su altri obiettivi.

Il Milan dunque perde ufficialmente il treno Upamecano che rimarrà al Lipsia: Gazidis e Maldini incassano il rinnovo del difensore guineane.

