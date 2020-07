Calciomercato Juventus, Paratici gelato | C’è l’accordo con Guardiola

Uno dei migliori prospetti del calcio europeo, ambito anche dalla Juventus, sembra essere ad un passo dal City: Guardiola ha pronto un quinquennale.

Messo in bacheca il nono scudetto consecutivo, la Juventus è già al lavoro per il decimo. Uno dei segreti dietro alla continuità mostruosa con cui la società piemontese ha vinto in Serie A negli ultimi anni è certamente la programmazione. Paratici sta monitorando il mercato europeo per assicurarsi quelli che saranno i campioni di domani, per ripetere quanto fatto l’estate scorsa con de Ligt. Il problema è che il CFO della Juventus sarebbe stato beffato dal Manchester City per uno dei migliori prospetti della Liga: ha l’accordo con Guardiola.

Calciomercato Juventus, sfugge Ferran Torres | Accordo vicino con il City

La Juventus potrebbe essere arrivata tardi su Ferran Torres. Secondo quanto riportato da ‘Goal’, l’esterno spagnolo avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Manchester City per un contratto quinquennale. Il 2000 andrebbe in scadenza con il Valencia nel giugno del 2021 ed è questo il motivo per cui il club iberico si accontenterebbe di una cifra intorno ai 30/40 milioni di euro. Un autentico affare considerando la qualità di Ferran Torres ed i margini di crescita che ha davanti a sé.

Accostato alla Juventus nella scorsa estate, Guardiola sembra rimanere sempre più attaccato alla panchina dei ‘Citizens’. Il tecnico catalano, in più, sarebbe riuscito anche a beffare Paratici nella corsa a Ferran Torres. L’esterno del Valencia prenderà il posto lasciato vacante da Leroy Sané, passato al Bayern, all’interno della rosa del City. L’accordo sembra essere davvero vicino.

