Juventus, Arthur dimentica il Barcellona | Assenza e ‘guerra’ con la società

Il primo colpo della Juventus Arthur assente al ritrovo con la squadra per i tamponi: è ‘guerra’ con il Barcellona

La Juventus lavora sul calciomercato e il primo colpo importante per la prossima stagione è quello riguardante Arthur, acquistato dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanic più un piccolo conguaglio di circa 15 milioni di euro. Il brasiliano non ha gradito questa decisione dei Blaugrana e ci sarebbero degli screzi tra le parti.

Barcellona, Arthur in lotta con il club: non si presenta ai test con la squadra

Mentre Pjanic continua a giocare con i bianconeri e si prepara per la Champions League, Arthur apre una vera e propria guerra con il Barcellona. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, il calciatore classe 1996 non si sarebbe presentato ai test per il coronavirus che ha svolto quest’oggi tutta la squadra.

La sua intenzione sembrerebbe quella di non giocare più per il club catalano effettuando una sorta di ‘risoluzione’ anticipata.

