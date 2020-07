Il difensore ha annunciato sui propri social l’addio al club e l’Inter sembra pronta ad offrirgli un biennale: ecco il centrale mancino per Conte.

La stagione volge al termine ed è il momento di guardare al futuro con occhio critico: Marotta studia un colpo a parametro zero per la difesa. La retroguardia nerazzurra ha avuto qualche problema in questo primo anno di Conte, non tutti si sono adattati alla sua linea a tre. Godin, ad esempio, ha faticato al cambio di modulo e non è riuscito a trasferire anche all’Inter la sua grande esperienza. L’ad nerazzurro sembra aver individuato l’uomo giusto per Conte: il centrale ha appena annunciato l’addio al proprio club.

Calciomercato Inter, Vertonghen lascia il Tottenham | Pronto un biennale!

Una delle lacune maggiori della rosa dell’Inter potrebbe essere risolta con un colpo a parametro zero: Jan Vertonghen, infatti, ha lasciato ufficialmente il Tottenham. Ad annunciare l’addio, dopo otto stagioni, al club inglese è stato lo stesso centrale belga: “Il mio tempo in questa società è finito. È una giornata molto triste per diverse ragioni, mi mancheranno gli amici che lascio qui, lo staff, il nuovo fantastico stadio e ovviamente tutti i tifosi. Abbiamo avuto ricordi incredibili, ma per ora è un addio”. Così ha dato notizia sul proprio profilo ‘Instagram’ del mancato rinnovo con il Tottenham.

E allora l’Inter potrebbe aver trovato il centrale mancino tanto ambito da Conte. La società meneghina sembra disposta ad offrire un biennale al 33enne belga, che porterebbe a Milano la sua grande esperienza. Le prossime settimane potrebbero essere determinanti per Marotta per anticipare la concorrenza, fra cui c’è anche la Roma, e aggiudicarsi Jan Vertonghen. Il mercato nerazzurro passa anche dai parametri zero.

