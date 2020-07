Calciomercato Inter, svolta a centrocampo | Accordo totale! Le cifre

Potrebbe esserci stata la svolta tanto attesa per il colpo a centrocampo dell’Inter: il presidente sembra aver dato il via libera a Marotta.

È tempo di bilanci in casa Inter, la prima stagione della gestione Conte sta volgendo al termine. Il tecnico salentino ha riportato l’abitudine della vittoria al club meneghino, che è tornato a respirare l’aria delle prime posizioni in classifica e, per un tratto del campionato, anche dello scudetto. Nella prossima stagione l’Inter è chiamata a fare un ulteriore salto di qualità e per questo occorrerà un mercato oculato. Marotta potrebbe avere avuto il via libera per il grande colpo a centrocampo: Conte sorride.

Calciomercato Inter, Tonali si avvicina | Via libera di Cellino!

Secondo quanto rivelato dal quotidiano ‘Brescia Oggi’, Massimo Cellino avrebbe deciso di accettare l’offerta di 35 milioni dell’Inter per Sandro Tonali. L’unica condizione che il presidente delle ‘Rondinelle’ vorrebbe imporre ai nerazzurri è quella di diminuire di un anno la dilazione del pagamento. La proposta di Marotta, infatti, sarebbe quella di 32 milioni più tre di bonus pagabili in quattro stagioni. Il via libera di Cellino potrebbe dare l’accelerata decisiva all’affare e Tonali potrebbe diventare un giocatore nerazzurro a breve.

La società meneghina, poi, avrebbe già un accordo di massima con l’entourage del giocatore: il centrocampista di Lodi dovrebbe guadagnare 2,5 milioni a stagione più bonus crescenti. L’Inter potrebbe aver staccato definitivamente il Milan nella corsa a Tonali ed essere vicino ad aggiudicarsi uno dei talenti migliori del calcio italiano. Non filtra, invece, nessun rilancio da parte della Juventus.

Potrebbero essere giornate decisive per Tonali all’Inter: Cellino sembra aver dato il proprio benestare all’offerta nerazzurra.

