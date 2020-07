Calciomercato Inter, addio Lautaro | Altro bomber dalla Serie A!

Il futuro di Lautaro Martinez resta sempre così in bilico. Il Barcellona potrebbe così pensare ad un nuovo goleador della Serie A per rinforzare il reparto offensivo

Lautaro sì, Lautaro no. L’attaccante argentino dell’Inter sarebbe ancora molto indeciso sul da farsi per il futuro. Il centravanti nerazzurro, protagonista indiscusso sotto la gestione Conte, dovrebbe così decidere in tempi brevi ciò succederà in vista della prossima stagione. Il Toro non avrebbe ancora preso una decisione e così il Barcellona starebbe vagliando nuove ipotesi per rinforzare il reparto offensivo del club blaugrana.

Calciomercato Inter, Barcellona su Ciro Immobile

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente Bartomeu continua a guardare in Serie A con un possibile assalto al capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio, arrivato a ben 34 gol in campionato, a due marcature dal record di sempre di Gonzalo Higuain, avrebbe una valutazione intorno ai 40 milioni di euro rispetto alle cifre che ruotano intorno a Lautaro.

Il Barcellona si sarebbe spinto fino ai 30 milioni per l’ex Borussia e Siviglia, pronto per una nuova avventura davvero entusiasmante della sua carriera. Tutto sarà deciso nei dettagli nelle prossime settimane con l’attaccante di Torre Annunziata pronto al nuovo salto di qualità.

Non solo l’attaccante argentino dell’Inter, ma il club catalano continua a guardare in Serie A per rinforzare il reparto offensivo.

