Calciomercato Inter, resta in Bundesliga | Nerazzurri snobbati!

Calciomercato Inter, nulla da fare per il colpo in attacco: ha deciso di restare in Bundesliga, nerazzurri snobbati

Continua a guardarsi intorno l’Inter, che sul mercato è alla ricerca di un altro attaccante da aggiungere alle rotazioni di Antonio Conte. Dalla Germania, però, sembrano arrivare cattive notizie per i nerazzurri: stando all’edizione odierna del ‘Bild’, Matheus Cunha (seguitissimo da Marotta & Co.) avrebbe deciso di non lasciare la Bundesliga e di restare all’Hertha Berlino anche per la prossima stagione. Dietro la decisione dell’attaccante brasiliano, la voglia di continuare a crescere affermando il proprio talento in un club come quello tedesco. Seppur cosciente dell’interesse di Paris Saint-Germain e Inter, dunque, Cunha avrebbe deciso di continuare il suo sviluppo in Bundes, ‘snobbando’ per adesso i grandi club europei sulle sue tracce.

