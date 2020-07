Calciomercato, clamoroso: Allegri studia l’Inter | Tutti i dettagli

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina dopo un anno di stop: spunta l’indiscrezione che lo avvicina all’Inter

La stagione è ormai vicina alla conclusione e la Juventus ha ipotecato il nono scudetto consecutivo. In casa Inter dunque è il momento di tirare le somme e capire quale possa essere il futuro di Antonio Conte. L’ombra di Massimiliano Allegri torna ad essere presente alla Pinetina, con la nuova indiscrezione che lo avvicina ai nerazzurri.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, resta in Bundesliga | Nerazzurri snobbati!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE l’addio | Marotta pronto all’assalto!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Sanchez | Accordo raggiunto!

Calciomercato Inter, Allegri osserva i nerazzurri: non si perde una partita!

Dopo un anno lontano dai campi, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. L’allenatore toscano dopo i cinque anni con la Juventus ed un anno di pausa, sarebbe vicino al ritorno alla guida di un club. La squadra che al momento sembrerebbe in pole position per il tecnico sarebbe il PSG, pronto all’esonero di Tuchel in caso di eliminazione in Champions League. Oltre ai parigini però Allegri sarebbe stato insistentemente accostato anche alla panchina dell’Inter.

Secondo quanto riportato dal giornale ‘Panorama’, il tecnico toscano in vacanza in Sardegna non si sarebbe perso una partita dell’Inter. Questo naturalmente sarebbe un grande indizio per il futuro dell’allenatore che sta già studiando la sua possibile prossima squadra. Possibile dunque una staffetta tra un ex Juventus come Antonio Conte ed un altro ex bianconero come Massimiliano Allegri sulla panchina nerazzurra. Se dovesse andare in porto vedremo anche quale sarà la reazione dei tifosi juventini ad un altro ‘tradimento’.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio e riscatto | Maxi affare!