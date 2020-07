Calciomercato, clamoroso doppio colpo | Addio Milan, c’è la Premier

Due colpi da sogno in vista della stagione 2020/21: il club inglese, nel calciomercato estivo, può strappare il top player al Milan. I dettagli

In attesa di scendere nuovamente in campo per affrontare, mercoledì prossimo, la Sampdoria, in casa Milan tiene banco il calciomercato. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che gela il club di via Aldo Rossi: doppio colpo per la società inglese.

Calciomercato Milan, svolta in attacco: vola in Inghilterra

Un’indiscrezione clamorosa quella riportata dal portale spagnolo ‘Don Balon’ e che vede protagonisti due assoluti top player, in ottica mercato. Il Leeds di Marcelo Bielsa, neopromosso in Premier League, sarebbe pronto a puntare ad un doppio rinforzo da sogno. Il primo è Edinson Cavani, svincolato dopo l’esperienza al Psg e che, nonostante le iniziali titubanze, potrebbe accettare la corte del club inglese.

Cavani, al Leeds, potrebbe ritrovare Zlatan Ibrahimovic con cui ha condiviso la maglia del Psg per diverse stagioni. Un feeling importante quello tra i due bomber, con la società di Premier pronta a sobbarcarsi i due importanti ingaggi per potenziare l’attacco.

Ibrahimovic quindi, nonostante la permanenza di Pioli sulla panchina del Milan, sembra sempre più lontano. Futuro al Leeds, con Cavani, tutt’altro che utopistico.

