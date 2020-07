Calciomercato Juventus, in Serie A il post Sarri | I dettagli

Sono settimane decisive per il futuro della Juventus, che sta valutando la situazione per apportare eventuali modifiche. Il post Sarri arriva dalla Serie A

Non è stata una stagione entusiasmante fin qui per la Juventus, che vuole provare a rialzarsi dopo aver perso i primi due titoli (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) e questa sera proverà a chiudere in maniera definitiva il discorso scudetto cercando di ottenere i tre punti nel match point contro la Sampdoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici addio | Il sostituto ‘porta’ il bomber

In questo caso si può salvare un’annata condita da troppi passi falsi che può diventare addirittura storica in caso di grandi risultati in Champions League, dove però servirebbe una vera e propria impresa visto il cammino che deve affrontare la compagine bianconera, a partire dalla gara con il Lione dove c’è da ribaltare l’1-0 dell’andata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Sanchez | La richiesta di Conte

Calciomercato Juventus, idea post Sarri: spunta il nome di Simone Inzaghi

La squadra allenata da Maurizio Sarri non ha brillato in questi lunghi mesi e per questo il suo futuro sembrerebbe essere già in bilico. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano nei giorni scorsi, il nuovo tecnico bianconero non guadagnerà più di 4/5 milioni di euro all’anno e crescerà insieme alla Juventus come successo per Conte e Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, soldi e top per Pogba | Juventus spiazzata

Questi indizi fanno pensare indubbiamente a Simone Inzaghi, che ha vissuto una grande annata con la Lazio e fino alla sosta legata al coronavirus si è ritrovato in lotta per lo scudetto.

È sicuramente un allenatore giovane con ampi di margini di crescita e il salto in una grande squadra potrebbe aiutarlo in tal senso.