Calciomercato Juventus, affare ad un passo | Colpo in attacco!

La Juventus, ad un passo dal trionfo in Serie A, sarebbe sempre molto attiva per rinforzare la rosa a disposizione: affare quasi concluso!

Continua l’estate della Juventus tra il possibile Scudetto, che potrebbe già arrivare stasera, domenica 26 luglio 2020, e il calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe così rinforzare il reparto offensivo con il possibile addio di Gonzalo Higuain e Douglas Costa, pronti a dire addio al termine di quest’annata. E così la dirigenza torinese sarebbe sul punto di chiudere l’affare in attacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Sanchez | Scambio shock con lo United!

Calciomercato Juventus, Milik sempre più vicino

Come svelato negli studi di Sky Sport Arek Milik, attaccante polacco del Napoli, reduce da una prestazione negativa contro il Sassuolo, sarebbe davvero ad un passo dalla Juventus. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021: a gennaio potrebbe liberarsi a parametro zero visto che non arriverà il rinnovo contrattuale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, in Serie A il post Sarri | I dettagli

In questo modo il club bianconero potrebbe mettere subito sul piatto circa 35-40 milioni di euro per il suo cartellino per rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri, se il tecnico toscano dovesse essere confermato alla guida della Juventus. In questa stagione Milik ha messo a segno ben 14 gol complessivi alternandosi nel ruolo di prima punta con Dries Mertens, che resterà ancora in maglia azzurra ancora per diverse stagioni.

La Juventus vorrebbe così chiudere in tempi brevi l’affare Milik per rinforzare la rosa a disposizione con un elemento di spessore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Spagna | Si chiude a 15 milioni

Inter e Roma, United tremendo | Le ultime su Sanchez e Smalling

Calciomercato Juventus, offerta pronta per Ronaldo | Arriva la decisione