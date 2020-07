Calciomercato Juventus, intreccio in attacco | Che colpo dalla Premier!

La Juventus è pronta a regalare a mister Sarri un pezzo da novanta in attacco: colpo top per il calciomercato estivo

In attesa di tornare in campo per la sfida contro la Sampdoria che potrebbe regalare il nono scudetto di fila, la Juventus progetta la prossima stagione. Un calciomercato estivo che vedrà i bianconeri puntare un degno sostituto di Gonzalo Higuain, destinato a lasciare Torino nelle prossime settimane.

Calciomercato, sprint Juventus: ecco il bomber per Sarri

La Juventus a caccia di un nuovo bomber. Diversi i nomi sondati dalla dirigenza bianconera nelle ultime settimane. Tra questi, Raul Jimenez, che potrebbe difatti aprire le danze del valzer degli attaccanti d’Europa. Il messicano, che piace tanto alla Juventus, secondo quanto riportato da ‘Le10sport’ e ripreso da ‘Fichajes.net’, sarebbe ad un passo dal trasferimento all’Arsenal.

Arteta stima l’attaccante che al Wolverhampton ha siglato ben 26 reti con 10 assist in 52 presenze stagionali. L’approdo di Jimenez ai ‘Gunners’ darebbe il via ad una rivoluzione, con Aubameyang nel mirino del Real Madrid. Ad approfittarne, poi, anche Paratici intenzionato ad affondare il colpo per Alexandre Lacazette.

Il 29enne francese, in scadenza nel 2022, rientrerebbe quindi nella designata rivoluzione in attacco del club londinese. Situazione in divenire, la Juventus può spingere per Lacazette: con Jimenez all’Arsenal, il francese è in uscita.

