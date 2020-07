In casa Inter il focus è sul calciomercato estivo, con il futuro di Sanchez ancora in bilico: proposta clamorosa del Manchester United

Il gruppo di Conte prepara la delicata sfida contro il Napoli, di scena a San Siro martedì sera. Dal campo al calciomercato, l’Inter deve fare i conti con il futuro di Alexis Sanchez, tra i migliori nelle ultime uscite e che Marotta vorrebbe trattenere anche l’anno prossimo. Ecco l’ultima idea nata in casa Manchester United: i dettagli.

Calciomercato Inter, riscatto Sanchez: idea maxi scambio

L’Inter ha tutta l’intenzione di provare a trattenere Alexis Sanchez, a titolo definitivo, alla corte di Conte. Affare con lo United che non sarà semplice visto anche l’alto ingaggio percepito dal cileno. I ‘Red Devils‘ potrebbero ‘contrattaccare’ ampliando la trattativa con due nuovi nomi in ballo. Solskjaer stravedere per il nerazzurro Milan Skriniar e lo vorrebbe a Manchester in vista dell’anno prossimo.

Lo United può dunque offrire i cartellini di Sanchez e Smalling, che non rientrano evidentemente nei piani futuri dei ‘Red Devils’, più un conguaglio di 10 milioni per strappare lo slovacco ai nerazzurri. L’Inter è però pronta ad alzare un muro, considerando incedibile l’ex Sampdoria.

Nonostante la grande stima di Conte per il centrale inglese attualmente in prestito alla Roma, l’operazione difficilmente prenderà quota nelle prossime settimane.

