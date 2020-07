Calciomercato Inter, scambio per Sanchez | La risposta dello United

Anche nella partita di ieri sera, seppur da subentrato, Sanchez è stato fra i migliori in campo: l’Inter ha avanzato una proposta, muro dello United.

Nel post lockdown, si è alzato in cattedra Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha ritrovato la forma fisica migliore e, conseguentemente, anche le sue prestazioni sono tornate ad essere su alti livelli. Anche contro il Genoa il ‘Nino Maravilla’, seppur da subentrato, ha trovato la rete e si è reso protagonista di una grande partita. Antonio Conte, al termine del match, ha chiesto alla società di risolvere la questione Sanchez e di trovare un accordo con lo United. I nerazzurri avrebbero avanzato una proposta di scambio ai ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Spagna | Si chiude a 15 milioni

Calciomercato Inter, proposto scambio Sanchez-Perisic | No dello United

L’Inter è determinata a trattenere Sanchez a Milano anche nella prossima stagione. Il centravanti cileno, in questo finale di stagione, ha dimostrato di poter essere una risorsa preziosa per un club che aspira ad arrivare ad alti livelli. I nerazzurri avrebbero proposto al Manchester United uno scambio con Ivan Perisic. La società inglese, però, non avrebbe gradito l’inserimento dell’esterno croato e avrebbe chiuso la porta a questa possibilità. Per il ‘Nino Maravilla’ lo United vuole ottenere 20 milioni di euro e vorrebbe averli cash.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, in Serie A il post Sarri | I dettagli

L’Inter deve riuscire a trovare una soluzione per trattenere Sanchez perché, allo stato attuale, il cileno dovrà rientrare in Inghilterra al termine del campionato e non potrà essere a disposizione di Conte per l’Europa League. Il tecnico salentino, però, lo vuole avere con sé sia per tentare l’assalto alla competizione europea che nella prossima stagione. Le ambizioni dell’Inter sono alte e l’obiettivo del prossimo campionato è quello di scalzare la Juventus dal trono. Per farlo, occorre avere una rosa lunga e molte alternative in avanti: in questo senso, Sanchez potrebbe essere fondamentale.

Le sta provando tutte Beppe Marotta per trattenere l’attaccante cileno a Milano, ma lo United continua a fare muro.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, clamoroso doppio colpo | Addio Milan, c’è la Premier

Inter e Roma, United tremendo | Le ultime su Sanchez e Smalling

Calciomercato Juventus, addio Higuain | Si riapre una pista!