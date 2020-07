Calciomercato, dalla Spagna | Messi all’Inter: c’è la data!

Dalla Spagna rilanciano il possibile approdo di Messi all’Inter, nonostante le smentite di Conte e Marotta, e rivelano la data del matrimonio.

Non si placano le voci sul possibile arrivo di Lionel Messi all’Inter. La genesi di questa suggestione è stata la notizia che il padre dell’argentino ha comprato un immobile in un prestigioso quartiere di Milano, a pochi metri di distanza dalla sede nerazzurra. Da quel momento si è scatenato un tam-tam che ha raggiunto ogni angolo del globo: la ‘Pulga’ potrebbe lasciare il Barcellona. Anche solamente il dubbio che un simile addio possa avvenire ha suscitato grande interesse, al punto che Marotta e Conte hanno dovuto smentire queste voci di mercato. Dalla Spagna, però, alzano la posta e svelano la data del possibile accordo.

Calciomercato Inter, dalla Spagna | Messi all’Inter nel 2021

In questa settimana la notizia di mercato che ha destato il maggior interesse è stato il possibile approdo di Lionel Messi all’Inter. Seppure l’ambiente nerazzurro ha smentito con forza le voci di un tentativo di accordo per il sei volte ‘Pallone d’Oro’, dalla Spagna continuano a rilanciare. Secondo ‘todofichajes.com’, Messi lascerà il Barcellona a parametro zero nell’estate del 2021 per raggiungere l’Inter. Il numero ’10’ blaugrana, infatti, ha una clausola nel proprio contratto che gli permetterebbe di svincolarsi dal club catalano: per farlo dovrebbe avvisare la società tempestivamente.

In Italia il possibile arrivo di Messi non trova conferma, se non per quanto riguarda il padre Jorge che ha comprato una casa a Milano. Ieri sia Conte che Marotta hanno definito “fantacalcio” la possibilità che l’argentino possa approdare in nerazzurro. Nonostante la chiusura netta da parte del club meneghino, dalla Spagna non si placano le voci di mercato.

RM

