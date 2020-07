Calciomercato Inter, colpo Kante | Beffa in arrivo per Conte!

L’Inter vuole rinforzare il centrocampo regalando ad Antonio Conte innesti di assoluto valore: beffa in arrivo per Kante!

Nelle scorse settimane l’Inter avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese del Chelsea Kante. Lo stesso allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, lo conosce molto bene fin dai tempi dell’esperienza condivisa proprio a Londra. Il giocatore dei “Blues” può giocare sia come vertice basso che come interno in un centrocampo a tre, ma può agire alla grande anche in una mediana a due.

Calciomercato Inter, colpo Kante per Zidane

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Real Madrid sarebbe piombato di nuovo sul connazionale dell’allenatore Zinedine Zidane, che vorrebbe avere un ricambio di assoluto valore per dare maggiore riposo al brasiliano Casemiro. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 55 milioni di euro: così il presidente Florentino Perez potrebbe accontentare il proprio tecnico dopo la conquista della Liga. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Kante con Lampard che sta allestendo una squadra ricca di giovani talenti nella zona centrale del campo.

