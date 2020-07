Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona | Arriva solo a una condizione

L’Inter è scatenata sul calciomercato e va a caccia di un colpo importante dal Barcellona. L’assalto però può diventare realtà solo a una condizione

L’Inter sta vivendo una stagione nel complesso positiva, visto che ha migliorato il proprio rendimento rispetto alla scorsa annata raggiungendo con largo anticipo la qualificazione alla prossima Champions League che nelle ultime due occasioni era arrivata solo agli ultimi minuti dell’ultima giornata di campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici addio | Il sostituto ‘porta’ il bomber

Oltre all’arrivo di Antonio Conte la scorsa estate, ci sono stati innesti importanti che hanno portato al salto di qualità e la società non vuole più fermarsi. Per il futuro l’obiettivo è quello di diventare più competitivi e lottare fino allo scudetto fino alla fine del campionato, visto che quest’anno c’è stato un crollo da febbraio in poi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Sanchez | La richiesta di Conte

Calciomercato Inter, torna di moda Junior Firpo: pronto l’assalto se sfuma Emerson Palmieri

Beppe Marotta ha già chiuso per il colpo Hakimi, assicurandosi uno degli esterni destri più forti e promettenti del momento. Ora l’obiettivo è quello di rinforzare la fascia sinistra e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe esserci un ritorno di fiamma verso Junior Firpo del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, soldi e top per Pogba | Juventus spiazzata

Christian Biraghi dovrebbe dire addio e nel mirino, oltre al Blaugrana, ci sarebbero anche Marcos Alonso, Robin Gosens ed Emerson Palmieri. Il preferito di Conte sembrerebbe quest’ultimo ma, se dovesse saltare, potrebbe esserci subito un tentativo per Firpo. Su di lui ci sono state già diverse voci in passato per l’inserimento nella trattativa riguardante Lautaro, con l’Inter che aveva detto sì al trasferimento dell’esterno spagnolo più 70 milioni per l’argentino.

La trattativa si è poi interrotta e ora la società nerazzurra potrebbe tornare alla carica qualora dovesse saltare definitivamente Emerson Palmieri.