Il rapporto tra Antonio Conte e la società nerazzurra continua a non decollare, ieri un altro attacco: Zhang torna a pensare al sotituto ideale

L’Inter vince e torna al secondo posto scavalcando l’Atalanta. Nel post-partita della vittoria contro il Genoa, l’allenatore torna a polemizzare contro la società, lanciando un altro attacco. Così il presidente Zhang starebbe pensando alla separazione, con il nome del sostituito già in mente da tempo.

Calciomercato Inter, Conte sbotta: Zhang torna a pensare ad Allegri

Antonio Conte continua a lanciare attacchi nei confronti della società e Steven Zhang non gradisce. Al termine della partita vinta per 0-3 contro il Genoa, l’allenatore è tornato ad esternare il proprio pensiero nei confronti della società nerazzurra in maniera abbastanza dura. Infatti, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico ha dichiarato di non avere la bacchetta magica per recuperare dall’oggi al domani 25 punti, sottolineando anche il club non vince da 10 anni. Poi chiede anche alla società di trattenere Alexis Sanchez, che dovrà tornare al Manchester United tra una settimana.

Queste esternazioni non sarebbero per niente piaciute al presidente Zhang, che avrebbe già in mente il nome del sostituto. Infatti sembrerebbe tornare ad aleggiare lo spettro di Massimiliano Allegri per la panchina interista. L’ex tecnico della Juventus è molto stimato dal patron nerazzurro, che potrebbe decidere di puntare su di lui al posto di Antonio Conte, con il quale il rapporto non è mai decollato.

