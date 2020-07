Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione dopo un’annata ricca di problemi. Assalto decisivo della big d’Europa!

Una stagione tra alti e bassi per Paul Pogba e così il centrocampista francese potrebbe dire addio voltando completamente pagina. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre un forte interessamento della Juventus, suo ex club pronto a fare follie per lui. Come svelato dal portale spagnolo “Don Diario” potrebbe arrivare l’assalto decisivo della big d’Europa.

Calciomercato Juventus, assalto del Real Madrid per Pogba

Così il presidente Florentino Perez potrebbe pensare all’assalto decisivo del francese mettendo sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale, ormai fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane. Ormai il fuoriclasse gallese potrebbe anche pensare di tornare in Premier League, dopo il suo exploit con la maglia del Tottenham prima del suo acquisto da parte del club spagnolo.

Il possibile arrivo del giocatore dei “Red Devils” potrebbe essere visto come premio per la vittoria del campionato. Un centrocampista completo in grado di andare a rinforzare e ringiovanire il reparto centrale del Real.

La Juventus così dovrebbe virare su altri obiettivi di mercato dopo lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic.

