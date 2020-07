Calciomercato, addio Milan | Pioli e Ibrahimovic lo ‘cacciano’

Il Milan è tornato ad essere protagonista in Serie A con numerose vittorie, ma il futuro di Lucas Paqueta è altrove: fissato il prezzo!

Il Milan continua a volare in Serie A, Lucas Paqueta invece dirà addio. Il futuro del centrocampista brasiliano sarà ormai lontano dalla compagine rossonera venendo impiegato col contagocce, soprattutto nelle ultime settimane da Stefano Pioli. Lo stesso allenatore emiliano ha trovato la quadratura del cerchio con Zlatan Ibrahimovic, punta di diamante della formazione milanese.

Calciomercato Milan, addio Paqueta: futuro lontano

Finora il giocatore del Milan ha collezionato soltanto 1188 minuti senza trovare la via del gol dopo l’exploit arrivato nella scorsa stagione. Il suo futuro è ormai lontano dalla società rossonera: sa che con Pioli non ha chance di giocare e lo stesso Ibra mal sopporta il suo atteggiamento in campo. Ma servirebbe un’offerta da 25 milioni di euro. In Serie A c’è il forte interessamento della Fiorentina, mentre all’estero ci sarebbero Paris Saint-Germain, con il direttore sportivo Leonardo che lo portò in Italia, e il Benfica.

Nelle prossime settimane potrebbe così arrivare l’annuncio ufficiale con il Milan, che intende chiudere in tempi brevi così la prima cessione.

