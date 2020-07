Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic | L’annuncio dello svedese

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic protagonista sui social: indizio di calciomercato riguardo il suo futuro

Un messaggio chiaro, chiarissimo, sul suo futuro. Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sè e lo fa attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram. Il gigante di Malmoe ha pubblicato un video dove traccia la via per quello che sarà il suo futuro, facendo impazzare le voci di calciomercato. Al Milan o altrove, lo svedese non pensa minimamente al ritiro: ecco il suo messaggio.

Calciomercato Milan, parla Ibrahimovic: “Non sono come voi”

Niente ritiro, Zlatan Ibrahimovic vuole continuare a giocare. A fine anno compirà 39 anni ma lo svedese è convinto e lo ha fatto sapere attraverso un video, accompagnato dal seguente messaggio: “Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo”.

La punta del Milan ha poi concluso: “E ora pensi che io sia finito. Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic, e mi sto solo riscaldando“

Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram and i’m just warming up Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 25 Lug 2020 alle ore 12:28 PDT

