Il Milan segue la pista Dzeko in caso d’addio di Ibrahimovic. La Roma per il bosniaco potrebbe chiedere l’inserimento di Kessie nella trattativa

Il Milan conferma Stefano Pioli in panchina: si ripartirà dal tecnico di Parma anche nella prossima stagione. Pioli ha firmato un biennale fino al 2022 con il ‘Diavolo’ dopo l’ottimo lavoro fin qui svolto alla guida dei rossoneri. E’ saltata così la trattativa con Rangnick, con la società di Via Aldo Rossi che ha preferito dare continuità all’attuale guida tecnica. Pioli spinge adesso per blindare tutti i big e convincere Zlatan Ibrahimovic a proseguire la sua avventura al Milan.

Milan, Dzeko per il dopo Ibrahimovic: la Roma punta Kessie

Resta incerto il futuro del fuoriclasse svedese, che nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione finale sulla possibile permanenza o meno con la maglia dei rossoneri. Il Milan non vuole farsi trovare però impreparato e starebbe sondando diverse piste se Ibra dovesse dare l’addio al ‘Diavolo’. Maldini e Gazidis cercano un profilo di spessore e che già conosce la Serie A, con Edin Dzeko finito sotto la lente delle riflessioni della società meneghina. Il capitano della Roma potrebbe essere sacrificato dai giallorossi per motivi di bilancio ed è nel mirino anche di Juventus e Inter. La Roma valuterebbe 15-20 milioni di euro il bosniaco, ma potrebbe anche chiedere alcune contropartite in una possibile trattativa per Dzeko. Tra questi potrebbe esserci Kessie, alfiere del centrocampo di Pioli e protagonista di una secondo parte di stagione di livello in campionato.

La Roma metterebbe sul piatto Dzeko e circa 10-12 milioni di euro per strappare l’ivoriano al Milan, che al momento però sarebbe ritenuto incedibile dalla società rossonera. Un’operazione quindi che si preannuncia complicata, malgrado l’interesse del ‘Diavolo’ per Dzeko.

G.M.