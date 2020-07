Calciomercato Juventus, spunta l’ex Serie A | Tutti i dettagli

La Juventus continua a lavorare sul mercato e mette nel mirino un nome a sorpresa per l’attacco: si apre la lotta con il club di Serie A

La Juventus non sta vivendo dei momenti positivi a causa dei troppi passi falsi commessi nelle ultime settimane e delle tante reti subite che stabiliscono un record negativo degli ultimi anni. Il match point per lo scudetto è stato fallito giovedì scorso contro l’Udinese ma c’è un’altra possibilità già domani sera con la Sampdoria.

La compagine bianconera deve cercare di chiudere al più presto la lotta in Serie A per poi concentrarsi in maniera definitiva verso la Champions League, dove bisogna provare a ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, idea El Shaarawy per la fascia: occhio anche alla Fiorentina

La società sa che qualcosa non ha funzionato al meglio in questi mesi e per questo sta già lavorando per effettuare delle modifiche importanti per la prossima annata. È già stato ufficializzato lo scambio Arthur–Pjanic con il Barcellona e potrebbe essere solo la prima di diverse operazioni improtanti.

Ora c’è da risolvere la questione legata alla fascia, dove Bernardeschi continua a deludere mentre Douglas Costa ha rimediato l’ennesimo infortunio stagionale. Per il futuro un nome nuovo potrebbe essere quello di Stephan El Shaarawy, che vorrebbe tornare in Italia. Su di lui però potrebbe esserci anche l’interesse della Fiorentina, soprattutto in caso di arrivo di Luciano Spalletti.

In questa annata in Cina, il calciatore classe 1992 ha vestito la maglia dello Shanghai Shenhua realizzando 6 reti in 15 presenze.