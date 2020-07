Calciomercato Juventus, sfuma la giovane promessa | Scelta la Premier

La Juventus continua a lavorare anche sul fronte giovani, cercando sul mercato nuovi talenti per il futuro: sfuma un giovane obiettivo

Il calciomercato della Juventus come ogni anno è composto da grandi nomi, ma non solo. Infatti i bianconeri sono sempre attenti anche sul fronte giovani. Un obiettivo dal Brasile sembrerebbe però ormai vicino a sfumare. Il calciatore avrebbe scelto la Premier League per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Diego Rosa ha scelto: vicinissimo al Manchester City

Occhio sempre vigile quello della Juventus sui giovani talenti in circolazione. Infatti da tempo i bianconeri avevano messo nel mirino il calciatore del Gremio, Diego Rosa. Il classe 2002 però sembrerebbe aver deciso di intraprendere una strada diversa da quella che porterebbe a Torino per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’ infatti, il centrocampista brasiliano sembrerebbe ormai vicinissimo ad accettare l’offerta del Manchester City. La Juventus ha temporeggiato troppo nella trattativa e l’inserimento dei ‘citizens’ è stato molto deciso. I tutto dovrebbe chiudersi su una base di circa 10-12 milioni di euro. Nonostante l’accordo non sia ancora ufficiale nelle prossime settimane la squadra di Guardiola sarebbe fiduciosa di chiudere la trattativa ed assicurarsi il giovanissimo brasiliano ancora non maggiorenne. Juventus dunque beffata per il giovane talento che sbarcherà in Europa, ma non Italia, scegliendo il fascino del campionato inglese per iniziare la propria esperienza europea.

