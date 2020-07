La Juventus potrebbe tornare a pensare al big nel calciomercato estivo: l’esperto avvicina il centrocampista top

In casa Juventus arriva un ‘consiglio’ in vista del calciomercato, dal talent scout ed esperto di calcio belga Vincenzo Sollitto. Intervenuto ai microfoni di ’90min.com’, Sollitto ha suggerito il colpo ideale per la squadra di Sarri: “Kevin De Bruyne potrebbe far al caso della Juventus, data la necessità di rifondazione del centrocampo”.

Calciomercato, Juventus-de Bruyne: la situazione

Un nome che piaceva e continua a piacere in casa bianconera. La situazione contrattuale di de Bruyne parla di un ricco contratto in scadenza nel giugno 2023 e con il Tas che ha riabilitato il Manchester City a giocare in Champions League, il ‘pericolo di fuga’ del trequartista belga sembra essere scemato.

Operazione complessa dunque, ma il fantasista dei ‘Citizens’ può essere la pedina giusta per rifondare la mediana della Juventus di Sarri.

