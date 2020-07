Juventus, Cristiano Ronaldo ‘imbrogliato’ | Scontro con la società

Cristiano Ronaldo sta vivendo una stagione straordinaria ma è insoddisfatto per i risultati. Il portoghese è deluso dalla società

È stata una stagione negativa fin qui per la Juventus, che ha perso di vista i primi due obiettivi (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) e deve obbligatoriamente rialzarsi nelle ultime settimane rimaste per salvare l’annata con la Serie A o meglio ancora renderla storica con la Champions League, anche se al momento sembrerebbe esserci pessimismo.

La compagine allenata da Maurizio Sarri ha deluso soprattutto nelle ultime settimane sprecando diversi match point per lo scudetto, ma può rifarsi domani contro la Sampdoria visto che un successo assegnerebbe in maniera definitiva il nono campionato consecutivo ai bianconeri. Ad agosto poi bisognerà dedicarsi completamente alla Champions League, nella quale si deve ribaltare la sconfitta rimediata per 1-0 contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale.

Juventus, Ronaldo deluso: non mantenute le promesse di inizio stagione

A salvare più volte i bianconeri da altri passi falsi sono stati Dybala e Cristiano Ronaldo, che in un certo senso hanno trascinato la Juventus verso la vetta della classifica. Proprio il portoghese, però, potrebbe essere scontento per la situazione che sta vivendo con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Ronaldo non sarebbe soddisfatto della stagione della sua squadra e si sentirebbe “imbrogliato” dalla società per le promesse non mantenute riguardo la costruzione di una super formazione.

Il suo sogno è quello di chiudere la carriera vincendo la Champions League con tre squadre diverse e così potrebbe diventare tutto più difficile