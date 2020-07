Calciomercato Inter, sogno Messi non impossibile | Suning ci prova

L’Inter prepara un calciomercato da sogno e prende quota l’operazione Messi. L’argentino non è più un sogno impossibile: Suning ci pensa

È stata una stagione particolare fin qui per l’Inter, che era partita nel migliore dei modi ad inizio stagione e sognava traguardi importanti ma è calata notevolmente con il passare del tempo. La società nerazzurra ha avviato un progetto con enormi potenzialità un anno fa e vuole continuare il percorso di crescita cercando di costruire una rosa ancor più competitiva.

L’obiettivo scudetto per quest’anno è ormai sfumato ma probabilmente la compagine allenata da Antonio Conte vorrà provare a raggiungere la prima posizione anche nella prossima annata. Anche in Champions League il rendimento può essere diverso e per questo la società sta già lavorando sul calciomercato con largo anticipo, in modo da arrivare preparati a ogni appuntamento.

Calciomercato Inter, l’affare Messi in stile CR7 alla Juve: i dettagli

Dopo il colpo Hakimi, che ha già soddisfatto i tifosi, la società pensa a qualcosa di inimmaginabile. Il trasferimento in nerazzurro di Lionel Messi non sembra così impossibile e si può fare un tentativo per la prossima stagione, quando l’argentino si potrebbe liberare a parametro zero dal Barcellona nel caso in cui non dovesse rinnovare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con la Pulce in squadra l’Inter aggiungerebbe un campione sia in campo che fuori. Sarebbe l’acquisto di una vera e propria azienda, come già successo per la Juventus con Cristiano Ronaldo, per questo Suning ci pensa: può portare tanti gol e anche soldi attraverso degli sponsor. L’argentino guadagna 50 milioni a stagione e l’operazione può concretizzarsi se si alza di molto il budget societario, in ogni caso ci sono le potenzialità economiche per portarla a termine.

Deve essere la famiglia Zhang, dunque, a fare il primo passo e c’è ancora diverso tempo a disposizione per preparare l’assalto.

