Calciomercato Inter, Marotta allo scoperto | La verità su Sanchez e Messi

Prima della partita dell’Inter contro il Genoa, Beppe Marotta rivela importanti dettagli sul mercato nerazzurro: le parole su Sanchez ed il sogno Messi

Il mercato dell‘Inter è entrato nel vivo e bisogna risolvere le questioni legate ai prestiti oltre a puntare ai nuovi innesti. Prima della partita contro il Genoa parla l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Svelati importanti dettagli sul futuro di Alexis Sanchez e sul sogno Messi.

Calciomercato Inter, Marotta nel pre-partita: “Trattativa per trattenere Sanchez. Messi è fantacalcio”

Beppe Marotta durante il pre-partita della sfida giornaliera dell’Inter contro il Genoa, si presenta ai microfoni di ‘Sky’ rivelando importanti dettagli di mercato. Sulla situazione legata al futuro di Alexis Sanchez, al momento destinato a tornare al Manchester United, dichiara: ”È anomala come situazione. Continuiamo a trattare per cercare di farlo rimanere fino al termine della stagione”. Poi continua esprimendosi sull’accostamento degli ultimi giorni di Lionel Messi ai nerazzurri, definendo la cosa come ”fantacalcio”.

Infine c’è tempo anche per alcuni bilanci. Facendo un resoconto sulla stagione che sta per terminare, Marotta dichiara: “Siamo sicuramente migliorati. Il secondo posto è importante ma l’analisi va fatta sulla stagione”. Infine sul calendario si sbottona dichiarando: “Sicuramente ci ha penalizzati. Quando è stato composto c’ero e non voglio biasimare la Lega, ma la differenza nel calcio la possono fare i dettagli”.

