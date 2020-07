L’Inter continua a pensare alle strategie per il futuro. La società nerazzurra potrebbe così mettere in piedi uno scambio davvero entusiasmante!

L’Inter non si ferma. La società nerazzurra è sempre molto attiva per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte con innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Fin dal suo arrivo alla Pinetina l’allenatore leccese ha impiantato la tipica difesa a tre, che ha creato diversi problemi a Skriniar e compagni in alcune partite di Serie A. E così lo stesso Conte avrebbe chiesto al club profili già pronti per la sua idea di gioco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, spunta l’ex Serie A | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Cristiano Ronaldo ‘imbrogliato’ | Scontro con la società

Calciomercato Inter, Marotta al lavoro | Scambio Mancini-Vecino con la Roma

Nel mirino di Marotta ci sarebbe il centrale italiano della Roma, Gianluca Mancini, autore di una stagione tra alti e bassi proprio come tutta la compagine giallorossa e in grado di agire perfettamente nella difesa a tre. L’offerta per l’ex Atalanta potrebbe così comprendere una parte in cash, pari a 15 milioni di euro, più l’aggiunta del cartellino del centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, attualmente ai box per infortunio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’addio del giocatore sudamericano sarebbe stato ad un passo nella sessione invernale, poi il suo trasferimento è saltato definitivo. Così ora potrebbe arrivare la cessione con Conte che lo avrebbe messo già da tempo nella lista dei partenti.

L’Inter continua a lavorare tra acquisti e cessioni per rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del tecnico salentino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: chiama il Barcellona | Lo vuole il presidente!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, non solo De Paul | La Juventus punta al doppio colpo!