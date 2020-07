Calciomercato Inter, concorrenza di Leonardo per il bomber | Le ultime

Fra i reparti che Marotta dovrà puntellare sul mercato c’è anche l’attacco, ma Leonardo potrebbe rovinare i piani dell’Inter: c’è anche il PSG sul bomber.

Il campionato sta volgendo al termine e l’Inter inizia a pensare, oltre che all’Europa League, anche alla prossima stagione. Antonio Conte ha già indicato a Marotta quali sono i reparti che hanno bisogno di essere puntellati maggiormente e l’attacco sembra avere la priorità. Il tecnico salentino, infatti, quest’anno non ha mai avuto un’alternativa a Lukaku e vorrebbe avere almeno un altro centravanti fisico. Fra gli obiettivi dei nerazzurri c’è anche uno dei bomber della Bundesliga, ma Leonardo potrebbe rovinare i piani di Marotta. Sull’attaccante c’è anche il PSG: le ultime dalla Francia.

Calciomercato Inter, Marotta non molla Cunha | Concorrenza parigina!

Uno dei profili che sembrano stuzzicare maggiormente Conte per l’attacco è Matheus Cunha. Il brasiliano è stato fra i protagonisti della Bundesliga che si è appena conclusa e avrebbe catturato le attenzioni dell’Inter. Il problema maggiore di Marotta per arrivare all’attaccante dell’Herta Berlino potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza del PSG. Secondo quanto rivelato da ‘RMC Sport’, Leonardo sarebbe rimasto notevolmente colpito da quanto fatto dal proprio connazionale in Germania e potrebbe tentare l’assalto in estate.

L’inserimento dei parigini su Matheus Cunha potrebbe rivelarsi una pessima notizia per i nerazzurri. Il club di Berlino, infatti, potrebbe sfruttare la concorrenza per lanciare un asta al rialzo nei confronti del proprio attaccante: un’eventualità che farebbe lievitare il prezzo del brasiliano. Un altro problema, per Marotta, risiede nella nuova gestione dell’Herta. La società tedesca, infatti, si potrebbe presentare come una delle più ricche di Germania e non avrebbe bisogno di cedere il 21enne.

