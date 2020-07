Calciomercato Inter, doppia beffa per Conte | Risposta negativa dei club

Potrebbero arrivare due beffe di mercato in casa Inter. I due club dicono no al trasferimento: prossimi giorni decisivi

L’Inter non ha vissuto una stagione da sogno fin qui ma può comunque ritenersi soddisfatta per il passo in avanti fatto in Serie A rispetto alla scorsa annata. La compagine nerazzurra infatti ha ottenuto la qualificazione in Champions League con largo anticipo mentre un anno fa arrivò solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata di campionato.

C’è da dire però che probabilmente resta comunque l’amarezza per aver sprecato troppe partite che hanno allontanato anzitempo la squadra allenata da Antonio Conte dalla vetta della classifica. Nel mese di agosto però si lotterà per riportare un titolo dopo 10 anni attraverso la fase finale dell’Europa League.

Calciomercato Inter, beffa Europa League per Moses e Sanchez: Chelsea e United dicono no

In questa competizione, però, potrebbero arrivare delle brutte notizie per l’Inter, che rischia di dover rinunciare a Victor Moses e, soprattutto, ad Alexis Sanchez. I contratti dei due calciatori potrebbero scadere già alla fine della Serie A e salvo nuovi accordi non sarebbero a disposizione per la fase cruciale dell’Europa League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sia Chelsea per Moses che Manchester United per Sanchez avrebbero detto no al proseguimento del contratto anche nel mese di agosto in caso di final eight. Dalla rosea però riferiscono che ci sarebbero ancora speranze per un accordo riguardante il cileno.

Sanchez in queste settimane ha dimostrato di saper fare la differenza in ogni momento e potrebbe rivelarsi un’arma importante in una competizione composta da sole gare secche.